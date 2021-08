Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschädigter weißer SUV gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 20.08.2021, beschädigte der Fahrer eines gelbfarbenen Pkw Mercedes A-Klasse beim Einparken auf dem Parkplatz bei Haus des Gastes im Rötzweg, einen weißen SUV. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und meldete sich erst am 23.08.2021 bei der Polizeiinspektion in Bad Bergzabern. Der Benutzer des hinten links beschädigten weißen SUV wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

