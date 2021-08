Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Klingenmünster (ots)

An der Einmündung B48/L508 kam es am 23.08.2021, gegen 10:50 Uhr zum Zusammenstoß von zwei Pkw. Die 35-jährige Fahrerin eines VW Lupo befuhr die L508 von Eschbach kommend in Richtung Klingenmünster. Der 58-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz bog, von Waldhambach kommend, an der Einmündung B48 nach links in Richtung Landau ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der VW-Fahrerin. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000.-Euro. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

