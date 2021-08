Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Raddiebstahl

Lingenfeld (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag um drei Uhr wurde ein Anwohner der Kolpingstraße in Lingenfeld durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Als er auf die Straße schaute, staunte er nicht schlecht, als er zwei Personen sah, die an einem Opel die Räder abmontierten und diese offensichtlich entwenden wollten, drei Räder waren bereits vom Fahrzeug entfernt und im Grünstreifen abgelegt worden. Als die Täter den Zeugen entdeckten, flüchteten sie ohne Beute.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell