Polizei Mettmann

POL-ME: Steinewerfer zeigte sich in Scham verletzender Weise - Haan - 2103026

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (3. März 2021) hat an der Landstraße in Haan ein bislang noch unbekannter Mann Steine auf das Auto einer 47-jährigen Solingerin geworfen. Anschließend zeigte sich der Mann der Autofahrerin in Scham verletzender Weise. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:10 Uhr war die Solingerin mit ihrem Porsche Cayman gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Tochter über die Landstraße in Haan gefahren, als sie auf Höhe der Straße "Am Bandenfeld" auf einmal einen Knall hörte. Kurz darauf sah sie auf der Böschung neben der Straße einen Mann, der einen Stein in seiner Hand hielt und diesen in Richtung ihres Autos warf, sein Ziel jedoch verfehlte. Die Solingerin fuhr noch kurz weiter, entschied sich dann aber, anzuhalten, und den Mann zur Rede zur stellen.

Daher wendete sie und fuhr zu dem Mann zurück. Als sie ihn aus dem Auto heraus ansprach, zog er seine Hose herunter und zeigte sich der Frau in Scham verletzender Weise. Die Solingerin alarmierte nun die Polizei, währenddessen rannte der Mann davon. Er konnte im Rahmen einer Fahndung leider nicht mehr angetroffen werden.

Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 20 bis 25 Jahre alt - extrem dünn - hatte eine schwarze Mütze an

Eine weitere Beschreibung des Mannes liegt der Polizei aktuell nicht vor. Ein Sachschaden konnte an dem Porsche nicht festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Steinewerfer nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer02129 9328-6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell