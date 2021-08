Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwarzer Lkw mit weißer Aufschrift nach Unfallflucht gesucht

Klingenmünster (ots)

Ein schwarzer Lkw mit weißer Aufschrift befuhr am 23.08.2021, gegen 12:10 Uhr die Steinstraße in Richtung Weinstraße. In Höhe der Einmündung zur Dagobertstraße kam der unbekannte Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei auf dem Gehweg aufgestellte Metallpoller. Anschließend entfernt sich der männliche Fahrer, graue Haare, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. dem schwarzen Lkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

