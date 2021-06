Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Schrottsammler klaut Metall.

Lippe (ots)

Dienstagmorgen stahl ein Schrottsammler drei Armierungsstangen (Metallstangen) aus dem Vorgarten eines Hauses im Neudörnweg. Der Dieb fuhr mit einem Pritschen-Transporter, der eine blaue Plane über der Ladefläche hatte, vor das Haus. Aus dem Vorgarten nahm er lose Kabel und Kleinteile an sich, als eine Zeugin den Mann ansprach. Dieser fragte daraufhin, ob er diese Gegenstände mitnehmen dürfe. Das wurde bejaht. Die Gegenfrage, ob er bereits Gegenstände aus dem Vorgarten an sich genommen oder auf den LKW verstaut habe, verneinte er. Erst später stellte sich der Diebstahl der jeweils ca. 3 Meter langen Armierungsstangen heraus. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch. An dem Fahrzeug waren vermutlich Kennzeichen aus Bulgarien angebracht. Hinweise auf den Dieb oder zu dem Fahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

