POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Montagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Hauptstraße (B 239)/Heerserheider Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 8:30 Uhr war die dortige Ampel ausgefallen, so dass sich die Verkehrsregelung durch die vorhandenen Verkehrszeichen ergab. Eine 53-Jährige aus Lage befuhr mit ihrem Mercedes nebst Pferdeanhänger die B 239 in Richtung Herford. Ein 56-Jähriger aus Bad Salzuflen beabsichtigte mit seinem Opel die B 239 in Richtung der Ostwestfalenstraße zu überqueren. Er achtete nicht auf den vorfahrtberechtigten Mercedes, so dass es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Pferd in dem Anhänger kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

