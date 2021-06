Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. LKW-Reifen zerstochen.

Lippe (ots)

An zwei an der Schötmarschen Straße geparkten LKWs zerstachen bislang Unbekannte Reifen. Die Täter waren über das vergangene Wochenende hinweg tätig. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet das bitte dem Kommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

