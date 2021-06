Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Randalierer an der Grundschule.

Lippe (ots)

Unbekannte randalierten auf dem Gelände der Grundschule "Oetternbach" an der Lageschen Straße. Am vergangenen Wochenende rissen sie einen Sperrpfosten aus dem Boden und beschmierten Wände sowie eine Tischtennisplatte mit Farbe. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell