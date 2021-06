Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Katalysator von VW abgeschnitten.

Lippe (ots)

Unbekannte klauten in der Nacht von Sonntag auf Montag den Katalysator eines in der Waldstraße abgestellten VWs. Die Diebe schnitten den Kat aus dem Auspuff des älteren Wagens und entkamen unerkannt. Hinweise zu dem Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

