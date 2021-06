Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebe stehlen 225 Meter Kupferkabel.

Lippe (ots)

Kupferkabel im Wert von knapp 7.000 Euro stahlen bislang Unbekannte vom Betriebsgelände der Stadtwerke in der Uferstraße. Die Diebe gelangten am vergangenen Wochenende auf das Betriebsgelände. Sie rollten Kabeltrommeln bis an den Zaun zum angrenzenden Parkplatz der Festhalle. Vermutlich transportierten die Täter die etwa 225 Meter langen Kabel mittels eines Fahrzeuges ab. Ihre Beobachtungen dazu nimmt die Kripo in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

