POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Betrug an Senioren

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Mittwoch (10.02.) versuchten Betrüger in Kürten und in Leichlingen, durch Vortäuschen einer Notlage Geld von Senioren zu ergaunern. Glücklicherweise wurde der Betrug in beiden Fällen rechtzeitig erkannt.

Eine 86-jährige Leichlingerin und ein Ehepaar aus Kürten (82, 79) erhielten um die Mittagszeit einen Anruf, in dem mitgeteilt wurde, dass die Tochter der jeweilig Geschädigten einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und nun in Untersuchungshaft müsse, wenn nicht eine Kautionssumme von 40.000 Euro gezahlt werde. In beiden Fällen gaben die Senioren zunächst die Einwilligung, das Geld zu zahlen. Erst durch Anrufe bei der "tatsächlichen" Tochter, konnte der Betrug aufgedeckt und Anzeige erstattet werden. (mw)

