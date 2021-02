Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Landrat begrüßt die Bensberger Bezirksdienstbeamten in ihrem neuen Büro in der Schlossstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergisch Gladbach (ots)

Heute (15.02.) hat Landrat Stephan Santelmann die Bensberger Bezirksdienstbeamten der Polizei RheinBerg in ihrem neuen Büro in der Schlossstraße begrüßt. Nach guter alter Sitte hat er als symbolische Geste Salz und einen Laib Brot überreicht.

Bereits Ende Dezember 2020 sind die Polizeihauptkommissare Stangenberg und Botta in das neue Büro in der Schlossstraße 45 c eingezogen. Zuvor waren sie im Bensberger Rathaus untergebracht.

Nach Renovierung der ehemaligen Belkaw-Geschäftsstelle haben die Bezirksdienstbeamten nun eine sehr zentrale Lage inmitten der Bensberger Geschäftsstraße, direkt an der Fußgängerzone. Die Polizei RheinBerg hatte sich letztes Jahr nach einem neuen Mietobjekt umgesehen und letztlich für dieses Objekt entschieden und einen langjährigen Mietvertrag unterzeichnet.

Die Polizisten sind häufig zu Fuß oder mit dem Dienstwagen in ihrem Bezirk unterwegs. Zu den Sprechzeiten sind sie im Büro erreichbar. Die Sprechzeiten sind: montags 16:00 - 17:00, dienstags bis freitags 11:00 bis 12:00 Uhr. Die Rufnummer der Bezirksdienststelle lautet 02204 402630.

Falls Sie die Bezirksdienstbeamten nicht antreffen oder erreichen sollten und ein dringendes Anliegen haben, wenden Sie sich bitte weiterhin an die Polizeiwache Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 oder unter der Notrufnummer 110. (ct)

Anlage: -2- Fotos

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell