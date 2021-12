Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrerin verprügelt: Ermittlungen gegen 30-Jährigen

Iserlohn (ots)

Bezugsmeldung vom 29.11.21/14.23 Uhr - Zeugenaufruf: Autofahrerin (24) übel zugerichtet

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt für den Vorfall am 29. November auf der Hardtstraße: Es handelt sich um einen 30-jährigen Iserlohner. Er stand bereits unter Verdacht. Am Donnerstag vergangener Woche fiel er auf, weil er am Kurt-Schumacher-Ring versuchte, den Verkehr auszubremsen: Er postierte einen Puppenwagen auf der Fahrbahn, um Autofahrer zum Bremsen zu zwingen. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das Ordnungsamt veranlasste eine Zwangseinweisung. In der Vernehmung hat der Mann gestanden, zwei Wochen zuvor die Frauen auf der Hardtstraße gestoppt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr. (cris)

