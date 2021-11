Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zaunslatten am Kindergarten herausgerissen

Greiz (ots)

Greiz: Die Mitarbeiterin eines Kindergartens in der Juri-Gagarin-Straße in Greiz rief gestern (02.11.2021) Vormittag die Greizer Polizei um Hilfe. Gegen 09:00 Uhr stellte sie fest, dass, offenbar im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (29.10.2021 - 01.11.2021), unbekannte Täter dem Kindergarten Schaden zufügten. Insgesamt 15 Zaunslatten der Umfriedung des Kindergartens (Fußwegverbindungsweg zwischen H.-Mann-Ring in Richtung Juri-Gagarin-Straße/Clara-Zetkin-Straße) rissen die Unbekannten heraus und beschädigten diese. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt nun zur Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. (KR)

