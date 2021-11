Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Raubdelikt

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 52-jährigen Mannes aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten dieser und ein 24-Jähriger am 01.11.2021, gegen 16:55 Uhr in der Platanenstraße in Streit, wobei der 24-jährige von seinem Kontrahenten Geld verlangte. Als dieser die Herausgabe verweigerte, wurde er zu Boden gestoßen. In der Folge griff sich der 24-Jährige das Mobiltelefon von dem auf dem Boden Liegenden und rannte davon. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung nach dem namentlich bereits identifizierten Täter konnte dieser nicht gestellt werden. Die Altenburger Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell