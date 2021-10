Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Garagenbrand

Ludwigsburg (ots)

In der Garage einer Doppelhaushälfte in der Kuhäckerstraße ist am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen dabei auf den hinten Bereich des Hauses über und es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen hatten gegen 08:20 Uhr Rauchentwicklung bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehren aus Erligheim, Bönnigheim und Besigheim waren mit 52 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen am Brandort und hatte das Feuer schnell gelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

