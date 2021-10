Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Drei Männer attackieren 25-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 21:20 Uhr sollen drei bislang unbekannte Täter in der Straße "Rathausplatz" in Möglingen einen 25-Jährigen angegriffen haben. Auf Höhe einer dortigen Apotheke hätten sie sich plötzlich von hinten angenähert. Einer von ihnen habe den 25-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und von einem Überfall gesprochen. Ein weiterer Täter habe den Mann in der Folge ins Gesicht geschlagen. Dabei habe der Unbekannte Quarzhandschuhe getragen und mit einem Klappmesser gedroht. Beim Versuch das Messer abzuwehren, habe sich der 25-Jährige an der Hand verletzt. Die drei Unbekannten seien daraufhin in Richtung Rathaus geflüchtet. Entwendet worden sei nichts. Der 25-Jährige beschrieb die Männer folgendermaßen: Alle drei Täter seien um die 180 cm groß gewesen. Zwei hätten eine schwarze und einer eine weiße Sturmhaube getragen. Ein Mann sei schlank, ein weiterer kräftig und einer beleibt gewesen. Der Schlanke habe eine weiße Jacke getragen, die anderen beiden schwarze Kleidung. Einer der Täter habe einen Hammer mit sich geführt. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 15001-70, bittet Zeugen, sich zu melden.

