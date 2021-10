Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei in Ludwigsburg zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 13:30 und 16:30 Uhr in der Gänsfußallee ereignet hat. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Autofahrer eines geparkten Mercedes ML und machte sich trotz eines dabei angerichteten Sachschadens von etwa 5.000 Euro aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

