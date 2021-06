Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung: Tatverdächtiger wurde ermittelt

Offenbach (ots)

Frau wurde belästigt - Tatverdächtiger ist ermittelt - Dreieich

(aa) Nachdem am Donnerstag letzter Woche eine Fußgängerin in Sprendlingen von einem Mann unvermittelt geschlagen, unsittlich angefasst und beleidigt worden war (wir berichteten), gingen weitere Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung bei der Polizei ein. Die Beamten der regionalen Ermittlungsgruppe West haben nach umfangreichen Ermittlungen und Hinweisen von Zeugen nun einen Tatverdächtigen aus Dreieich, der derzeit betreut wird, ermittelt. Präventive Maßnahmen wurden sofort eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 02.06.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell