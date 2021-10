Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Verpacktes Fahrrad vor Geschäft gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag einen günstigen Moment ausgenutzt und vor einem Geschäft in der Theodor-Heuss-Straße ein neu angeliefertes und noch im Karton verpacktes Fahrrad gestohlen. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Hardtail Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid One 625 im Wert von etwa 2.800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell