Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Tankstelleneinbruch in früher Morgenstunde

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 04:00 Uhr in einer Tankstelle in der Nordstraße in Deckenpfronn eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenste ein und verschafften sich somit Zugang zum Verkaufsraum. Mutmaßlich lösten sie hierdurch allerdings einen Einbruchsalarm aus, so dass sie sich vermutlich ohne Beute gemacht zu haben, wieder aus dem Staub machten. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude und führte Fahndungsmaßnahmen durch. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, zu melden.

