Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Brandalarm im Seniorenheim

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 07:40 Uhr in einem Seniorenzentrum in Pleidelsheim der Feuermelder ausgelöst. Einer Seniorin fiel wohl eine brennende Zigarette aus der Hand in ihre Bauchtasche, wo sich Taschentücher entzündeten. Die Frau konnte die Flammen selbst löschen. Durch die Rauchentwicklung wurde jedoch der Alarm ausgelöst, weshalb die Freiwilligen Feuerwehren Pleidelsheim, Murr und Marbach am Neckar mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 39 Wehrkräften anrückten. Beschädigt wurde lediglich die Bauchtasche. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell