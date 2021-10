Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg und Freiberg am Neckar: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Straße "Osterholz" in Asperg im Bereich eines Vereinsheims ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die unbekannten Täter hinterließen im Bereich des Münzeinwurfs bzw. der Geldschein-/Kartenaufnahme ein Loch, so dass es möglich war, an das enthaltene Scheingeld zu kommen. Das Bargeld in noch unbekannter Höhe wurde gestohlen. Bereits in der Nacht zum Samstag brachen vermutlich dieselben Täter auf gleiche Weise einen Zigarettenautomaten in der Talstraße in Freiberg am Neckar-Beihingen auf. Auch in diesem Fall ist noch nicht bekannt, wie viel Bargeld die Täter erbeuten konnten. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 beim Polizeiposten Asperg bzw. unter Tel. 07141 64378-0 beim Polizeiposten Freiberg am Neckar zu melden.

