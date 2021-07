Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Trio raubt zwei 18-Jährige in der Calenberger Neustadt aus

Hannover (ots)

In der Freitagnacht, 23.07.2021, haben drei bislang unbekannte Täter zwei 18-Jährige am Emma-Frede-Weg ausgeraubt. Die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Strandleben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer wurden die zwei 18-Jährigen gegen 23:10 Uhr von drei bislang unbekannten Heranwachsenden am Emma-Frede-Weg, in Höhe des Üstra Betriebshofes, von drei unbekannten Personen angesprochen. Im Laufe des Gespräches forderten die drei Männer die Heranwachsenden auf Ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Einer der Täter hielt dabei drohend eine Glasflasche in der Hand, ein Komplize schlug einen 18-Jährigen ins Gesicht. Das Trio erbeutete ein Mobiltelefon, eine Musikbox und eine Smartwatch.

Laut Zeugenaussagen waren die Täter alle etwa 18 bis 20 Jahre alt. Ein Täter trug eine dunkle, lange Hose und ein weißes T-Shirt mit einem Markensymbol in der Mitte und eine leichte, dunkle Jacke. Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur. Sein Komplize trug eine blaue medizinische Maske und eine helle Cappy. Der dritte Täter war schwarz, hatte eine Kurzhaarfrisur und trug dunkle Kleidung. Einer der Täter trug auffällige schwarze Schuhe mit roten Akzenten.

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können. Insbesondere werden die Radfahrenden als Zeugen gesucht, welche kurz nach der Tat von den Ausgeraubten angesprochen worden sind und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. /bo, has

