Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Fahrer flüchtet nach Unfall und wird dennoch von der Polizei gefunden

Hannover (ots)

Am Samstag, 24.07.2021, ist ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes in einen BMW und einen Zaun gefahren. Nachdem der Unfallverursacher vorgetäuscht hatte zu telefonieren, floh er vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover, befuhr gegen 10:00 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Auto der Marke Mercedes den Lister Damm in Richtung Sahlkamp. Aufgrund von Schlangenlinien geriet dieser in den Gegenverkehr und fuhr in den schwarzen BMW eines 59-Jährigen, welcher schon vorsorglich weiter nach rechts auf einen Grünstreifen ausgewichen war. Dennoch kam es zur Kollision, bei der die Hinterachse des BMW brach und ein Rad abriss. Der Mercedesfahrer fuhr darüber hinaus auch in einen angrenzenden Zaun der Kleingartenkolonie. Der Unfallverursacher gab vor zu telefonieren und entfernte sich jedoch vom Unfallort und ließ sein Auto zurück. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des 35-Jährigen ausfindig gemacht werden. Er konnte in seiner Wohnung angetroffen werden, der Versuch, sich vor den Einsatzkräften zu verstecken, half nicht. Der Flüchtige wurde zur Dienststelle mitgenommen. In der Dienststelle wurde eine Blutentnahme angeordnet, da eine Alkoholisierung oder Beeinflussung von Drogen nicht ausgeschlossen werden konnte. Derzeit liegt kein Ergebnis der Blutentnahme vor. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Gegen den 35-Jährigen Mercedes-Fahrer wurden diverse Strafverfahren, u.a. unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Darüber hinaus war das Fahrzeug gar nicht mehr zugelassen und versichert und es kommen zwei weitere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Pflichtversicherungsgesetz auf den 35-Jährigen zu. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle fußläufig wieder verlassen./ bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell