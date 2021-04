Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210408-4: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochabend (7. April) haben Zivilpolizisten einen 50-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Beamten hatten erkannt, dass der Täter an der Straßenbahnhaltestelle Efferen ein das Schloss eines abgestellten Fahrrades knackte. Zuvor soll der Mann mehrere Fahrräder an einem überdachten Fahrradparkplatz angeschaut haben. Nachdem sich die Beamten zu erkennen gaben, fixierten sie den Täter und fanden eine Zange in seiner Hosentasche. Dabei beschimpfte der Täter einen Polizisten und versuchte ihn mit dem Knie zu treten. Kurze Zeit später brachten die Polizisten den bereits einschlägig Polizeibekannten zur Polizeiwache in Hürth. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Diebstahls. (sc)

