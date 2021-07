Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210729 - 0909 Frankfurt-BAB 5: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (28. Juli 2021) kam es auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall. Im Zuge dessen wurde mehrere Personen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 29-jähriger VW-Fahrer, ein 34-jähriger Ford-Fahrer, ein 57-jähriger Volvo-Fahrer und ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz die linke Fahrbahn der A5, in Fahrtrichtung Kassel. Verkehrsbedingt bremsten der Golf-, Ford- sowie Volvo-Fahrer ab. Der 63-jährige Fahrer des Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Volvo XC60 hinein. Durch die Kollision wurde der Volvo nach rechts geschoben, kollidierte im Zuge dessen mit dem Heck des Ford Focus und kam schließlich auf der mittleren Fahrspur zum Stehen. Währenddessen fuhr der Mercedes dem Ford in das Heck. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf den VW Golf geschoben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Unfall insgesamt sechs Personen, der 57-jährige Fahrer des Volvo XC60 sowie der 29-jährige Fahrer des VW Golf sowie deren Mitfahrerinnen bzw. Mitfahrer, leicht verletzt. Alle vier Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Mercedes, der Volvo sowie der Ford mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

