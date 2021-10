Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: 32.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall auf der linken Spur

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 08:30 Uhr waren drei Verkehrsteilnehmer an einem Unfall auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-Ost in Fahrtrichtung München beteiligt. Ein 55-jähriger VW-Passat-Lenker, eine 28-jährige VW-Polo-Lenkerin und ein 38-jähriger Chevrolet-Lenker befuhren hintereinander den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn. Als der Passat-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste, bremste die hinterherfahrende Polo-Lenkerin ebenfalls. Der Chevrolet-Fahrer bemerkte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den VW-Polo auf, der wiederum auf den VW-Passat geschoben wurde. Der VW-Polo kam nach der Kollision quer auf der linken Spur zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Chevrolet und der VW-Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 32.000 Euro.

