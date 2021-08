Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall im Herdweg

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 22.25 Uhr im Herdweg in Böblingen ein Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro. Ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer wollte von der Sudetenstraße nach links in den Herdweg in Richtung Innenstadt abbiegen. Mutmaßlich bog er ohne anzuhalten ab und achtete hierbei nicht auf den Verkehr, der sich auf dem bevorrechtigten Herdweg befand. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia eines 20-Jährigen, der in Richtung der Panzerstraße unterwegs war. Im Opel befanden sich insgesamt fünf Personen. Zwei 16 und 18 Jahre alte Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

