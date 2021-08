Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer zwischen Leonberg und Heimerdingen unterwegs. Dabei fiel er Verkehrsteilnehmern auf, als er mehrmals zu schnell und in Schlangenlinien fuhr und das Rotlicht einer Ampel nicht beachtete. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen machte ihn in der Einsteinstraße ausfindig, nachdem er dort angehalten und das Warnblinklicht eingeschaltet hatte. Bei der folgenden Überprüfung stellten die Beamten bei dem 57-Jährigen Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

