Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zigarettenautomat geknackt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich im Verlauf der Donnerstagnacht machten sich noch unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten im Herdweg in Böblingen zu schaffen. Den Tätern gelang es den Automaten so zu manipulieren, dass sie an die Geldscheinkassette heran kamen und Bargeld stehlen konnten. Die Höhe des entwendeten Betrag steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden konnten ebenfalls noch nicht beziffert werden. Der Diebstahl wurde am Donnerstag gegen 15.00 Uhr festgestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

