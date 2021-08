Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Hohenhaslach: Vergessener Topf löst Brand aus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch rückten gegen 12:10 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Sachsenheim, Sersheim und Vaihingen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften zu einem Brand im Amselweg in Sachsenheim - Hohenhaslach aus. Eine Anwohnerin hatte einen Topf mit Frittierfett auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Das Fett im Topf entzündete sich und setzte die Dunstabzugshaube in Brand. Ein Hausmitbewohner eilte der Frau zu Hilfe, brachte den Topf ins Freie und konnte den Fettbrand mit feuchten Tüchern bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro.

