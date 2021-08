Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelecfahrerin - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Siegesstraße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Pedelecfahrerin war auf der Siegesstraße in Richtung Solitudeallee unterwegs, als sie im Bereich der dort die Fahrbahn querenden Schienen stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion unter Tel. 0711 6869-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell