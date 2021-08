Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub in Wohnung

Zeugen gesucht

Selfkant-Schalbruch (ots)

Am 17. August (Dienstag), gegen 3 Uhr, ereignete sich in einem Wohnhaus an der Schulstraße ein Raubdelikt. Zwei bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und bedrohten einen allein im Haus befindlichen 43-jährigen Mann mit einer Schusswaffe. Die Täter fesselten ihn anschließend und schlugen ihn mehrfach, während sie ihn mit der Waffe bedrohten. Sie suchten im ganzen Haus nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Geld, mehrere hochwertige Uhren sowie ein Mobiltelefon und flüchteten dann aus dem Wohnhaus. Bei ihrer Flucht entwendeten sie zudem einen an der Schulstraße parkenden schwarzen Pkw Nissan Juke mit niederländischen Kennzeichen. Dieser wurde mit Originalschlüsseln entwendet, die im Haus aufgefunden wurden.

Die Täter unterhielten sich während der Tat in einer unbekannten, vermutlich nordafrikanischen Sprache sowie auf Niederländisch und sprachen mit dem 43-Jährigen Englisch. Sie trugen bei der Tatausführung schwarze Masken. Der Selfkänter wurde durch die Tat verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder die das entwendet Fahrzeug gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter Tel. 02452 920 0 entgegen oder online unter folgendem Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell