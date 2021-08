Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: schwerer Unfall auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste ein 82 Jahre alte Mercedes A-Klasse-Fahrer nach einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 464 in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 11.00 Uhr von Holzgerlingen kommend in Richtung Böblingen unterwegs. Etwa 150 Meter nach der Einmündung der Tübinger Straße kam er aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem 51 Jahre alten Mercedes Sprinter-Lenker zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Senior in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen befanden sich mit sechs Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort. Sie mussten den 82-Jährigen unter Einsatz von schwerem Gerät aus seinem PKW befreien. Der Sprinter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die B 464 zwischen der Herrenberger Straße und der Tübinger Straße vollgesperrt. Mit einer Drohne fertigte die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste im Anschluss gereinigt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 25.000 Euro belaufen. Kurz nach 15.00 Uhr wurde die Sperrung der B 464 aufgehoben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

