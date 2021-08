Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Fahrrad angezündet

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich am frühen Montagabend hat ein unbekannter Täter auf noch ungeklärte Art und Weise ein am Bahnhof Weil der Stadt, im Fahrradständer links vom Abgang zu den Gleisen, ein dort abgestelltes Mountainbike in Brand gesetzt. Dabei wurden das Hinterrad und der Gepäckträger beschädigt. Möglicherweise derselbe Täter hat gegen 18:25 Uhr beim nahegelegenen Wertstoffhof in der Josef-Beyerle-Straße ein kleines Feuer entfacht, das aber durch den starken Regen gelöscht wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, entgegen.

