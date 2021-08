Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Radfahrer zwingt Busfahrer zum Abbremsen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14:55 Uhr an der Einfahrt zum Zentralen Omnibusbahnhof in der Bahnhofstraße ereignet hat. Der Fahrer eines Linienbusses wollte in den ZOB einfahren, als ihm ein unbekannter Radfahrer auf seiner Spur entgegenkam. Der Busfahrer musste aus geringer Geschwindigkeit stark abbremsen. Dabei verletzten sich zwei Fahrgäste und mussten vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte Radfahrer zog rechts am Bus vorbei und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

