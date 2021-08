Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Beamte bekommen es mit renitente Seniorin zu tun

Ludwigsburg (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Feldbergstraße in Sindelfingen bekamen es erst die Mitarbeiter und anschließend die Polizei mit einer renitenten Seniorin zu tun. Da sich die Frau weigerte einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, aber auch das Geschäft nicht verlassen wollte, alarmierte die Marktleitung gegen 10.30 Uhr die Polizei. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich die 83-Jährige äußerst aggressiv. Sie schrie herum und kam den Aufforderungen der Polizisten nicht nach. Letztlich musste sie von den Beamten aus dem Laden geschoben werden. Nachdem sie nur widerwillig ihre Personalien angegeben hatte, kam sie, ebenfalls nur widerwillig, einem Platzverweis nach. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

