Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr kam es zu einem schweren Motorradunfall auf der Landesstraße 1187 in Höhe des ADAC Verkehrsübungsplatzes. Ein 28-Jähriger Yamaha Motorradlenker befuhr die Mahdentalstraße in Richtung Stuttgart, zusammen mit seiner 31-jährigen Bekannten als Sozia. Auf dem Vorplatz des ADAC Verkehrsübungsgeländes hielt der Lenker an und die Sozia übernahm das Motorrad, obwohl diese nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Auf Grund eines Bedienfehlers verlor die 31-Jährige beim Anfahren die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit einem parkenden Daimler-Benz. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin noch gegen die Deichsel eines dahinterstehenden Wohnanhängers geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens trug diese keinen Helm. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 31-Jährige umgehend in eine Spezialklinik geflogen. Zur Erstversorgung waren zusätzlich noch ein Notarzt sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Beim Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell