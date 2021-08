Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch gegen 18.20 Uhr in der Neckarstraße in Sindelfingen ereignete. Eine 75 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war in der Neckarstraße in Richtung der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs. Sie befand sich auf der linken Fahrspur und wollte im weiteren Verlauf nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Als sich auf der linken Fahrspur der Gegenseite eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen auftat, bog die 75-Jährige ab. Mutmaßlich übersah sie jedoch eine 56-jährige Ford-Lenkerin, die sich auf der rechten Spur der Gegenfahrbahn befand. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Die 56-Jährige und eine 18 Jahre alte Mitfahrerin, die im Ford hinten links saß, erlitten leichte Verletzungen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell