Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rauchentwicklung führt zu Drogen-und Waffenfund

Ludwigsburg (ots)

Einen außergewöhnlichen Fund machten Polizeibeamte am Dienstagabend bei einem Einsatz im Sindelfinger Osten. Eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus führte dazu, dass gegen 21.40 Uhr Beamte des Polizeireviers Sindelfingen, die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen mit 25 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst ausrückten. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 62 Jahre alte Bewohner des Hauses Essen auf dem Herd vergessen hatte. Es war Rauch entstanden, der wiederum einen Melder auslöste. Sachschaden entstand nicht. Der Bewohner, der alkoholisiert zu sein schien, wurde vorsorglich ärztlich behandelt. Beim Betreten des Gebäudes entdeckten die Polizisten eine Schusswaffe, eine Machete sowie eine Kleinstmenge Cannabis. Aufgrund dessen wurden die Räume durchsucht. Die Beamten fanden rund 30 verschiedene Schusswaffen, Messer und Säbel sowie Munition, die allesamt beschlagnahmt wurden. Bei einem Großteil der Schusswaffen handelt es um unbrauchbar gemachte, teilweise jahrhundertealte Sammlerwaffen. Die restlichen Schusswaffen sind erlaubnisfrei. Sieben dieser Schusswaffen werden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg detailliert untersucht, um mögliche illegale Veränderungen feststellen bzw. ausschließen zu können. In wie weit der Besitz und die zum Teil vorhandenen Modifikationen an einzelnen Waffen einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Über die Kleinstmenge Cannabis hinaus, förderte die Durchsuchung eine professionelle Aufzuchtanlage für Marihuana und Marihuanablüten, Konsumartikel sowie szenetypisches Verpackungsmaterial zu Tage. Der 62 Jahre alte Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt und wird in jedem Fall mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt sowie vermutlich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen müssen.

