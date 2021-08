Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Verwirrter Wohnsitzloser greift Polizisten an

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr meldeten Passanten einen offensichtlich verwirrten Mann, der auf einer Bank beim Flugplatzgelände in Deckenpfronn saß. Als Polizeibeamte den 30-Jährigen kurze Zeit später dort antrafen und befragen wollten, wurden sie von ihm unvermittelt angegriffen. Er musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seiner schlechten physischen und psychischen Verfassung wurde er nach Untersuchung durch den Rettungsdienst unter Polizeibegleitung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Dort angekommen wurde er erneut renitent, trat um sich und beleidigte die Einsatzkräfte, bis er letztlich fixiert werden konnte. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten müssen.

