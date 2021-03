Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfall auf A31

Wietmarschen (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der A31 in Höhe Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Mann aus Friesoythe wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen 12.30 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Oberhausen unterwegs, als er ungebremst auf einen auf dem Pannenstreifen stehenden Sicherungs-Lkw mit Anhänger auffuhr. Der Unfallverursacher kam mit leichten Blessuren und dem Schrecken davon. Das Sicherungsfahrzeug war dort abgestellt, um den Beginn einer neuen Baustelle anzukündigen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell