Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Heinz Wübben nach fast 43 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhorn (ots)

Vergangene Woche ist der Leiter des Nordhorner Einsatz- und Streifendienstes, Erster Polizeihauptkommissar Heinz Wübben, in den Ruhestand verabschiedet worden. Nach fast 43 Dienstjahren erhielt der Schutzmann von der Inspektionsleiterin Nicola Simon seine ab dem 1. März gültige Pensionierungsurkunde. In ihrer Rede ließ Nicola Simon den Werdegang des 62-Jährigen noch einmal Revue passieren. So startete Wübben seine Karriere bei Polizei "vor genau 508 Monaten, nämlich am 2. Oktober 1978 um 8 Uhr" bei der damaligen Ausbildungsstätte der Landespolizei Niedersachsen in Bad Iburg als Polizeiwachtmeister. Bereits ein Jahr später zeichnete sich ein "steiler Aufstieg" mit der Beförderung zum Polizeioberwachtmeister ab. Vier Jahre später ging es 1983 für Heinz Wübben als Polizeikommissar in die Bezirksregierung Weser-Ems mit Verwendung in der Grafschaft Bad Bentheim. Ab diesem Zeitpunkt blieb der gebürtige Neuenhauser dem Emsland und der Grafschaft treu. Über verschiedene Stationen übernahm er 2017 die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Nordhorn. Mit seinem offenen und liebenswürdigen Charakter "geht ein Heinz, den wir in der Polizei-Familie sehr vermissen werden", resümierte Nicola Simon. "Du hast bis zu deinem letzten Dienst Vollgas gegeben", fügte die Leiterin des Polizeikommissariates Nordhorn, Hannah Timmer, hinzu. Der sichtlich gerührte Neu-Pensionär bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er stets mit großer Leidenschaft und Freude Polizeibeamter gewesen ist. Ab April wird Erster Polizeihauptkommissar Christian Albert die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes übernehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell