Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung auf Einkaufmarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zu einer teilweise handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen fünf Männern. Bei drei der Männer handelt es sich wohl um Musiker, die auf dem Parkplatz ihre CD feilboten. Die beiden 40 und 28 Jahre alten Ladendetektive wollten den 22-, 25- und 29-Jährigen ein Hausverbot erteilen. Hierauf beleidigten zwei der Musiker die Detektive. Alle drei wollten anschließend in einem Fahrzeug das Gelände verlassen. Dies verhinderte der 40-Jährige, indem er die Fahrertür des Fahrzeugs öffnete und versuchte den Zündschlüssel abzuziehen. Der 22 Jahre alte Musiker schlug den 40-Jährigen hierauf. Das Polizeirevier Böblingen nahm die Ermittlungen auf.

