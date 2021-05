Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet - Wer hat etwas beobachtet?

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ereignete sich in der Heidelberger Straße ein Verkehrsunfall bei dem der bislang unbekannter Verursacher flüchtete - die Beamten des Polizeipostens Walldorf suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der oder die Unbekannte streifte den bisherigen Erkenntnissen nach einen geparkten blauen Twingo und verursachte dabei mehrere hunderte Euro Sachschaden. Zeugen die den Vorfall in der wenig befahrenen Straße beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06227 8419990 an die Ermittler zu wenden.

