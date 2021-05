Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vermisster 38-jähriger Daniel M. wohlbehalten wieder aufgefunden

Heidelberg (ots)

Der vermisste 38-jährige Daniel M., der seit Samstagabend, 08.05.2021 aus der Notaufnahmen der medizinischen Klinik in Heidelberg vermisst war, wurde am frühen Dienstagnachmittag. 11. Mai 2021 in Heidelberg von Polizeibeamten angetroffen und in Gewahrsam genommen. Er wurde zwischenzeitlich zur weiteren Behandlung in die Obhut der Ärzte einer Fachklinik übergeben.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt, wir bitten um Herausnahme des veröffentlichten Lichtbildes aus den Medien.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell