Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Bürogebäude

Mannheim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude im Quadrat M5 zwischen dem 5.5.-10.5. wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Der oder die Täter hatten es insbesondere auf ein Büro im 3. Obergeschoss abgesehen, in dem sie Geld vermuteten. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Eine Auswertung steht noch aus. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell