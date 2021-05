Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Zwei Fahrradfahrerinnen stoßen zusammen, eine verletzte sich, die andere fährt davon; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Einmündung Bürgermeister-Hund-Straße/Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße einen Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrradfahrerinnen beteiligt waren.

Kurz nach 15 Uhr bog eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin von der Bgm.-Hund-Straß0e nach rechts in die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße ab und kollidierte mit einer noch unbekannten Fahrradfahrerin, die mit einem Damenrad auf der falschen Seite, links, in Richtung Friedhof/Nordring unterwegs war.

Nach einem kurzen Disput setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort. Die 52-Jährige, die zu Boden gestürzt war, zog sich Prellungen am Kopf und an den Beinen zu.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/288-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell